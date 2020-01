Calciomercato Genoa, l'Alaves ha chiesto il prestito di Sanabria: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO ALAVES SANABRIA / Dieci presenze in Serie A, di cui solo sei da titolare, ed appena un gol messo a segno: dopo una prima fase di stagione da comprimario, Antonio Sanabria ha trovato continuità in campo nell'ultimo mese, ma potrebbe presto cambiare aria.

Il paraguaiano, passato al Grifone un anno fa con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 20 milioni (lache tenuto il 50% della futura rivendita del classe '96), è finito nel mirino dell'Alaves, che si è messo in contatto col, proprietario del suo cartellino, per una cessione temporanea dell'attaccante. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

I due club hanno ottimi rapporti (nei giorni scorsi, con Camarasa, hanno definito un'operazione simile) e, visto l'acquisto di Mattia Destro, il Genoa potrebbe esser favorevole a lasciar partire l'ex giallorosso.

