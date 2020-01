CALCIOMERCATO ATALANTA BELLANOVA CZYBORRA BORDEAUX / Dopo l'affare ormai chiuso che ha portato Lennart Czyborra dall'Olanda a Bergamo, l'Atalanta è pronta a concludere un altro colpo sulle fasce. Oltre al mancino tedesco può arrivare, stavolta per la corsia di destra, un altro millennial.

Si tratta di Raoul, terzino destro di scuola, dallo scorso luglio al. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il club bergamasco è molto vicino a chiudere con il Bordeaux per il rientro in Italia del giocatore. Bellanova fino ad ora ha trovato poco spazio tra i girondini. La 'Dea' ha superato la concorrenza di altri club, tra cui il Verona, ed è pronta a chiudere per un passaggio del giocatore in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro.