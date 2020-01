Calciomercato Genoa, UFFICIALE: Saponara cambia squadra

CALCIOMERCATO GENOA UFFICIALE SAPONARA / Nuova avventura per Riccardo Saponara.

Dopo sei mesi difficili in prestito al, il trequartista classe '91 di proprietà dellacambia squadra e passa al. La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, comunica che sono stati depositai i contratti per il trasferimento sempre a titolo temporaneo in Puglia.