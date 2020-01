CALCIOMERCATO MILAN OLMO LIPSIA DINAMO ZAGABRIA - Dani Olmo è il grande obiettivo del Milan, soprattutto per giugno. Il Chief Football Officer rossonero, Zvonimir Boban, sta tenendo vivi i contatti con la Dinamo Zagabria per il talento spagnolo, ma la concorrenza è tanta e agguerrita. Atletico Madrid e Barcellona sono pronte a fiondarsi sul calciatore, come raccontato anche dalla nostra redazione nei giorni scorsi, ma ci sono diversi ostacoli da superare per tutti i club interessati. In primis, la richiesta dei croati per il cartellino, che si aggira sui 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Lipsia-Dani Olmo: la situazione

E, in secondo luogo, resta da risolvere anche un contenzioso tra la proprietà della società di Zagabria e gli agenti del giocatore , oltre alle commissioni da riconoscere. Ma in queste ultime ore, ilsta provando l'affondo decisivo.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la trattativa tra la Dinamo Zagabria, il Lipsia e gli agenti di Olmo vive una fase decisamente importante. Le discussioni procedono spedite, si discute sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 22/23 milioni di euro. Chiaramente, non siamo ancora vicini alla chiusura, ma i tedeschi stanno lavorando alacremente per arrivare alla fumata bianca. Nel frattempo, c'è ancora spazio per le altre società interessate al Nazionale spagnolo, in scadenza di contratto nel 2021 e pronto a cambiare aria in questa sessione invernale del calciomercato. Ma dovranno fare in fretta, perché il Lipsia fa davvero sul serio.