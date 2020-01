CALCIOMERCATO FIORENTINA SOTTIL RINNOVO / Colpo in ottica futura per la Fiorentina che ha prolungato il contratto del giovane Riccardo Sottil. A comunicarlo con una conferenza stampa congiunta ci hanno pensato il ds Daniele Pradè e lo stesso calciatore di Iachini: "Siamo felici. Un altro dei prodotti del nostro settore giovanile rinnova il suo contratto. È un grande giocatore ed è parte della Fiorentina", ha detto il dirigente viola che poi ha fatto un paragone importante: "Joaquin è quello che lo ricorda di più. Per movenze e caratteristiche. La cosa bella, in generale, di questi ragazzi è il senso d'appartenenza che hanno nei confronti della Fiorentina".

