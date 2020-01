Bayern Monaco, UFFICIALE: ecco Odriozola

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO UFFICIALE ODRIOZOLA REAL MADRID - AlvaroOdriozola è un nuovo giocatore del Bayern Monaco.

Dopo le visite mediche, effettuate nella giornata di ieri, ecco il comunicato ufficiale da parte del club bavarese: "Alvaro Odriozola si trasferisce al Bayern Monaco in prestito fino alla fine della stagione dal". Queste le parole del presidente Karl-Heinz: "Dopo discussioni interne, abbiamo deciso di soddisfare le richieste del nostro allenatoree insieme abbiamo concordato per andare su Odriozola. Siamo molto felici e desideriamo ringraziare il Real Madrid per la collaborazione". Il 24enne esterno destro spagnolo aveva collezionato solo cinque presenze in stagione sotto la guida di Zinedine