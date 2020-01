Calciomercato Juventus, interesse vivo per Rakitic: ci sono anche altri due club

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BARCELLONA PSG / Nonostante le smentite di rito e gli evidenti ostacoli presenti sulla strada verso la buona riuscita della trattativa, come evidenziato anche da Calciomercato.it, la pista Ivan Rakitic per la Juventus ancora non tramonta del tutto. Lo scambio con Bernardeschi è reso complicato dalla distanza tra i due club relativa al conguaglio economico a favore dei bianconeri che valutano in modo diverso il numero 33 di Sarri.

Dal canto suo il centrocampista croato del Barcellona spera di continuare la propria avventura in blaugrana, come sottolineato dal 'Mundo Deportivo', che pone l'accento sulla volontà del ragazzo che si sente pienamente in grado di continuare da titolare al Barça. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Juventus, scambio Rakitic-Bernardeschi: ecco lo scoglio, le ultime di CM.IT

Calciomercato Juventus, Rakitic in bilico fino alla fine: ci sono altri due club

Al netto della volontà di Rakitic le gerarchie del nuovo arrivato Setien sono però piuttosto chiare con Busquets e de Jong sicurissimi del posto. La terza poltrona vede in ordine di preferenza i vari Arthur, Vidal ed il giovane Puig. Per le sue caratteristiche Rakitic resta infatti indietro, motivo per cui il Barcellona rimane aperto all'interesse della Juventus. Proprio i bianconeri, insieme a Manchester United e PSG, sarebbero tra le poche squadre in grado di far cambiare idea al croato che potrebbe riconsiderare l'idea di restare. Questi tre top club d'altro canto si sono interessati al calciatore del Barça in diverse situazione. La questione Rakitic rimane aperta in attesa di soluzione, probabilmente fino al termine del mercato di gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, primo ok allo scambio Rakitic-Barnardeschi: ultime CM.IT

Juventus, dallo scambio Rakitic-Bernardeschi ad Emre Can: parla Sarri