CALCIOMERCATO INTER CESSIONE DEKIC / Non solo mercato in entrata per l'Inter che continua a lavorare sui profili di Giroud e soprattutto Eriksen per soddisfare le richieste di Conte.

Intanto i nerazzurri operano anche un restyling tra i pali cedendo al Pisa il giovane estremo difensorecome sottolineato da una nota apparsa sul sito ufficiale del club: "FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe 1999 Vladan Dekic alla società Pisa Sporting Club". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

