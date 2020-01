Lecce, sorpresa Mancosu: "Volevo smettere"

CALCIOMERCATO LECCE MANCOSU RITIRO / Tra le note più liete di un Lecce impelagato nella lotta salvezza c'è sicuramente Marco Mancosu, centrocampista-goleador di Liverani che ha già messo a segno sei reti in campionato. Questa mattina si è confessato in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Dopo il gol alla Juventus, ho fatto centro contro l’Inter. Si è girato il mondo, se penso che sino a due stagioni fa la mia carriera era impreziosita dalle reti che firmavo contro le grandi della serie C, come Salernitana, Catania o lo stesso Lecce, oppure contro le più blasonate della B, come Benevento e Verona. Esultanza? Mi era già capitato di esultare così qualche volta. Domenica, però, è stato un exploit incredibile.

Dopo 4 sconfitte consecutive e in svantaggio con l’Inter, la mia rete del pari poteva valere un tesoro. Domenica mi sono emozionato anche pensando alla gioia regalata a Riccardo, un bimbo di 7 anni in difficoltà”.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Mancosu sorprende poi quando si parla di ritiro: "Mai pensato di lasciare il calcio? Sì. Nella stagione a Empoli, in B, giocavo pochissimo, ma per i miei limiti. Ero deluso e stavo per mollare tutto. Ma sono testardo, non avevo un piano B e mi mancava una chance alternativa, con il solo diploma di maturità al liceo scientifico, presa ai corsi di recupero”.

