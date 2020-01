COPPA ITALIA JUVENTUS ROMA PROBABILI FORMAZIONI / Questa sera all'Allianz Stadium va in scena Juventus-Roma, quarto di finale di Coppa Italia: la squadra di Sarri va a caccia della semifinale per dare continuità alla striscia positiva di risultati, i giallorossi di Fonseca per iniziare al meglio una settimana che si concluderà con il derby contro la Lazio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Spazio al turnover ma non troppo. Sarri rispolvera Buffon in porta, in difesa Rugani al fianco di Bonucci con Danilo e Cuadrado sulle fasce. In cabina di regia Pjanic, ai suoi lati Matuidi e Bentancur: in avanti il tridente Cristiano Ronaldo-Higuain-Douglas Costa.

La Roma risponde con il classico 4-2-3-1, con Fonseca che ritrova dal 1'dopo la squalifica scontata al Marassi contro ilA centrocampo si rivedeal fianco diin avanti spazio asupportato da

Le probabili formazioni di Juventus-Roma:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca

