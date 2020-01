INTER INFORTUNIO BROZOVIC / Antonio Conte e l'Inter tirano un sospiro di sollievo: gli esami a cui si è sottoposto Marcelo Brozovic nella giornata di ieri non hanno evidenziato particolari lesioni dopo il problema accusato nel finale di gara del 'Via del Mare' contro il Lecce. Il centrocampista croato potrebbe essere già a disposizione per la partita di domenica in programma a San Siro contro il Cagliari, molto dipenderà da quanto velocemente si sgonfierà la caviglia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', al momento è da escludere un suo impiego dal primo minuto ma tutto fa pensare che Conte potrebbe avere Brozovic a pieno regime per la sfida di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro la Fiorentina. Recuperato D’Ambrosio che si giocherà il posto in fascia destra con il nuovo arrivato Young al posto dello squalificato Candreva. Ancora a parte Gagliardini per infortunio, in campo è sceso regolarmente Politano, in attesa di sistemazione. Out invece Vecino per motivi di mercato.

