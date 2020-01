p>CALCIOMERCATO MILAN ROMA FIORENTINA JUAN JESUS /, difensore brasiliano della, potrebbe lasciare la capitale in questa finestra invernale di calciomercato: negli ultimi giorni il profilo dell'exè stato accostato al mercato del nell'ambito della trattativa in ballo tra rossoneri e giallorossi per lo scambio Suso-Under. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' in corsa c'è anche laBeppeinfatti è alla ricerca sul mercato di un difensore sinistro da poter schierare come mancino in una difesa a tre. Il brasiliano è uno dei profili seguiti con particolare attenzione dalla dirigenza viola, al momento non c'è accordo economico con la. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

