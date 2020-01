CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TONALI ULTIME / Il presidente del Brescia Massimo Cellino sa di avere tra le mani un vero gioiello e non ne farà solamente una questione di soldi al momento di cederlo. Blindato in estate nonostante la corte spietata di tanti grandi club, il numero uno del club lombardo vuole garantire a Sandro Tonali un trasferimento che oltre ad accontentare le richieste della società possa permettere al giocatore di fare il grande salto nella maniera corretta.

Calciomercato Juventus, Paratici prova a sbaragliare la concorrenza su Tonali

Per questo i lavori di avvicinamento al centrocampista classe 2000 sono già partiti con largo anticipo rispetto alla sessione estiva, con l'obiettivo di convincere il presidente Cellino, sempre un osso duro in sede di trattativa, oltre che lo stesso calciatore.

Dall'estero anche negli ultimi giorni si sono registrati gli interessamenti concreti di ManchesterCity e Paris Saint-Germain, due concorrenti non da poco per le big italiane che si stanno dando battaglia da settimane. L'Inter, in particolare, sta rinnovando con forza e convinzione il duello a tutto campo con la Juventus che già in queste ore sta cercando di piazzare l'affondo decisivo che possa metter fuorigioco le altre pretendenti. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' infatti, dopo l'ingaggio di Dejan Kulusevski le attenzioni degli uomini mercato bianconeri si sono concentrate proprio su Tonali e, conscio del fatto che acquistarlo ora è fuori discussione, il CFO juventino Paratici sta cercando di evitare aste milionarie in estate tentando di strappare a Cellino una corsia preferenziale. Come raccontato da Calciomercato.it, Paratici ha incontrato due giorni fa l'entourage di Tonali ed i contatti sono costanti anche in questi giorni con tutte le parti in causa per tentare di arrivare ad un accordo. Sul piatto anche la possibilità di inserire diversi giovani che possano far gola al Brescia.