CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / In questi ultimi giorni di calciomercato la dirigenza dell'Inter dovrà necessariamente cedere tutti quei giocatori considerati oggi al di fuori del progetto tecnico nerazzurrro, per motivi di liste e bilanci. In primis c'è da definire la cessione con il Flamengo di Gabigol: quella del brasiliano sembra essere l'operazione in uscita più vicina alla realizzazione, con il club rossonero che conta di avere l'eroe dell'ultima finale di Copa Libertadores entro l'inizio del raduno fissato per il 27. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la cifra è quella di 18 milioni di euro più 20 per cento della rivendita futura. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen più vicino: c'è aria di rilancio. Le ultime

Calciomercato Inter, non solo Gabigol.

Gabigol ma non solo, l'Inter è al lavoro per definire altre operazioni in uscita. Dimarco piace a Verona e Bologna, Lazaro è conteso da Newcastle e Lipsia con l'austriaco che preferirebbe i tedeschi: la formula è quella del prestito e riscatto a 20 milioni. Politano aspetta la Roma dopo il rilancio del Napoli, pronto a pagare i 25 milioni del cartellino. Per Vecino non sono arrivate offerte convincenti, mentre oggi il Parma si è aggiunto alla Spal fra le “pretendenti” a un prestito di Esposito. Il d.s. Faggiano, ieri in sede nerazzurra anche per sondare la possibilità di subentrare al Genoa nel riscatto di Pinamonti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Eriksen allo scoperto: vuole i nerazzurri. Marotta: "Siamo fiduciosi"

Inter e Juventus, super concorrente per Aubameyang