MBAPPE CR7 JUVENTUS ICARDI LUKAKU / Kylian Mbappé, stella del Paris Saint Germain e della Nazionale francese campione del mondo, si è concesso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Il classe 1998 ha parlato tra le tante cose delle proprie ambizioni stagionali: ''Il sogno sarebbe di vincere la prima Champions con il Psg, ma pure Europeo e Olimpiadi con la maglia della Francia. A livello di club la Champions rimane il trofeo più importante, ma la scorsa stagione non abbiamo vinto neppure le coppe nazionali. Vogliamo rifarci quest’anno. Di sicuro sarà un’annata importante per il Psg''. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Cristiano Ronaldo e la Juventus: ''Era uno dei miei idoli da bambino, ormai ho la fortuna di affrontarlo anche come avversario, pure in nazionale. La Juventus è a priori una squadra forte e lo dimostrano le finali di Champions giocate nelle ultime stagioni. Ai bianconeri è sempre mancato quel qualcosa che fa la differenza, ma ormai ce l’hanno proprio con Ronaldo, il giocatore che ti fa vincere le cose importanti. Quindi anche quest’anno la Juventus rimane tra le favorite, che poi sono le solite: Barcellona, Real Madrid, Liverpool e le altre di sempre. In più con Sarri, la Juve propone ormai del bel gioco, grazie a un gruppo di giocatori comunque forti a prescindere''.

L'intesa con Icardi: ''Mauro è uno dei migliori attaccanti al mondo, ma è arrivato con molta umiltà, si è messo a servizio della squadra. Il suo stile è noto: lui fa gol e non pensa ad altro quando entra in area.

Ha già segnato molto, dimostrando di essere un elemento importante per il Paris Saint Germain. Spero continui su questi ritmi perché siamo ambiziosi. Con lui c’è molta intesa, abbiamo stili di gioco complementari, lo provano gli assist che ci scambiamo. L’importante è continuare così anche nella seconda parte della stagione''.

Verratti play: ''Marco è un fenomeno. Mi pare sia evidente per tutti. È il giocatore che mi ha impressionato di più da quando sono al Psg. È fortissimo e per me è una fortuna incredibile averlo in squadra. Sono fiero di poterci giocare insieme''.

Il razzismo e Lukaku: ''Uscire dal campo? Sono d’accordo se lo fanno tutti, neri e bianchi. Chi non esce vuol dire che accetta qualcosa di inaccettabile. Adesso basta con i se e con i ma: chi non esce di fatto si adegua a chi insulta. Non bisogna attendere che il problema bussi alla tua porta per risolverlo. Lukaku prende posizione contro i razzisti? Certo che fa bene, anche perché è incomprensibile che nel 2020 siamo ancora a questo punto. Bisogna però anche chiedersi se sia stato fatto tutto il necessario al di fuori degli stadi per risolvere il problema del razzismo negli stadi''.

