p>CALCIOMERCATO MILAN OLMO / E' Dani, jolly d'attacco spagnolo dellaex, il grande nome su cui puntare in casain vista della prossima finestra estiva di calciomercato: come raccontato da Calciomercato.it, la dirigenza rossonera negli ultimi giorni ha intensificato in maniera importanti i contatti per il classe 1998 che anche in Champions League ha già dato prova del suo repertorio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Milan, Olmo per l'estate: la strategia di Boban e Maldini

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il Milan ha le idee chiare: l'obiettivo è quello di corteggiare Olmo nelle prossime settimane e sperare che in estate ceda ai rossoneri: la concorrenza è tanta, diverse squadre europee sono sulle tracce dello spagnolo anche perché il contratto in scadenza nell’estate del 2021 rende la competizione ancora più agguerrita. Per strapparlo via alla Dinamo Zagabria potrebbero bastare 25 milioni, il Milan non vuole partecipare ad aste e si è mosso con anticipo cercando di puntare sull'influenza del connazionale Zvone Boban. Le avversarie oggi più accreditate sono il Lipsia e il Wolverhampton, in particolare i tedeschi che vogliono chiudere il colpo già per gennaio.

