CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Sono giorni decisivi in casa Inter: la dirigenza nerazzurra è al lavoro per cercare di chiudere con il Tottenham il colpo Eriksen, fantasista danese in scadenza di contratto con gli 'Spurs'. Come raccontato da Calciomercato.it, la volontà è quella di definire l'operazione questa settimana ma secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' nel summit che si è tenuto ieri, l'Inter non è ancora riuscita ad ottenere il sì definitivo del club inglese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen allo scoperto: vuole i nerazzurri. Marotta: "Siamo fiduciosi"

Calciomercato Inter, Eriksen più vicino: c'è aria di rilancio

Balla ancora una distanza di 5 milioni di euro tra domanda e offerta che al momento rallenta la chiusura dell'affare.

Ieri alle 15 c'è stata una conference- call tra i due club: l'ade il d.shanno ribadito la propria offerta da 15 milioni di euro, Levy e soci non scendono al momento sotto i 20. Domani o venerdì è atteso quello che potrebbe essere di fatti l'ultimo round dove l'Inter con ogni probabilità alzerà l'offerta. I n questa fase non ancora definita in qualche modo si è inserito José Mourinho , tornato ieri a stuzzicare Antoniodopo aver annunciato la presenza in campo quest'oggi dinel turno infrasettimanale di Premier League: anche prima della gara collo 'Special One' aveva detto lo stesso, salvo poi tenere il danese in panchina e farlo entrare solo nel corso del secondo tempo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, accelerata per Politano: c'è l'accordo!

Inter e Juventus, super concorrente per Aubameyang