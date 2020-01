CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA RAIOLA / Avventura al capolinea per Giacomo Bonaventura con la maglia del Milan. L'italiano, dopo un lungo stop, sta trovando continuità nella squadra di Pioli ma nelle ultime partite sta incidendo meno rispetto ad un mese fa.

Dietro a questo calo ci sarebbe una condizione fisica non proprio delle migliori.

Per l'ex Atalanta potrebbero essere davvero gli ultimi mesi con i colori rossoneri; il contratto scade il prossimo 30 giugno e difficilmente verrà rinnovato: "Per Bonaventura non ci sarà il rinnovo - ammette Enzo Raiola, cugino di Mino, ai microfoni di 'IlMilanista' - A scanso di clamorosi stravolgimenti, andrà via a giugno". Parole che sembrano davvero lasciare pochi dubbi.

