CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN MAROTTA TOTTENHAM / Oltre a Politano e Moses, il grande nome al centro del calciomercato dell'Inter è Christian Eriksen. Il danese del Tottenham è il sogno dei nerazzurri, che stanno lavorando ininterrottamente per regalarlo ad Antonio Conte.

La trattativa è in corso, mai negata dalla dirigenza interista e nelle ultime ore lo stesso calciatore si è mosso.

Come riporta 'Sky Sport', infatti, Eriksen in persona oggi ha incontrato il presidente degli 'Spurs' Daniel Levy presentandogli la sua volontà netta di andare all'Inter da subito. Un alleato importante per Marotta, che in serata ha poi glissato: "E’ un buon giocatore, ma è del Tottenham e aspettiamo fiduciosi". L'ad non si sbottona, ma sostanzialmente conferma che il desiderio è quello di chiudere e in questi giorni si sta provando a spuntare qualche milione sulla richiesta di 20 fatta recapitare dal club londinese.