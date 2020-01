NAPOLI LAZIO GATTUSO COPPA ITALIA / Esulta Gattuso. Il suo Napoli torna al successo, contro la Lazio, e si qualifica in semifinale di Coppa Italia: "Venivamo da un periodo imbarazzante - esordisce l'ex allenatore del Milan ai microfoni di 'Rai Sport' - Abbiamo fatto una grande partita, non era facile giocare con una squadra come la Lazio. Ora pensiamo partita dopo partita, vi dimenticate dei giocatori che mancavano oggi, bisogna avere pazienza e recuperare tutti. Fisicamente i biancocelesti sono devastanti ma poi noi siamo stati bravi a difenderci.

? E' un giocatore importante, ha un vissuto importante, bisogna fare inserire i nuovi bene, siamo una squadra con grandi valori".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

RIPARTENZA - "Dobbiamo avere fame - prosegue Gattuso - non avere la pancia piena, e tenere il coltello tra i denti. Serenità? la devo dare io anche se è difficile. Mi avete dato del pazzo perché dicevo che ci si allenava bene ma poi sono rimasto stupito anch'io per la prestazione imbarazzante contro la Fiorentina. Ritiro? E' stato scelto dai calciatori, contro la Viola siamo sprofondati e così poi ci siamo guardati in faccia..."

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-LAZIO: Insigne capitan coraggio

Calciomercato Napoli, accelerata per Politano: c'è l'accordo!