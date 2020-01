NAPOLI LAZIO INZAGHI / La Lazio è fuori dalla Coppa Italia. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono stati eliminati dal Napoli: "C'è stata una grande svista dell'arbitro, poi anche Leiva è stato ingenuo, ha perso la testa stranamente, cosa che non era mai successo - ammette il tecnico dei biancocelesti ai microfoni di 'Rai Sport' - Può capitare di perdere ogni tanto, c'è rammarico per essere usciti dalla Coppa Italia ma ai ragazzi posso dire poco, la Lazio ha fatto la partita che doveva fare, meritavamo di più.

Dispendio d'energia? Era preventivato, bisognava giocare così ma siamo riusciti a rimettere in campo Correa, adesso testa al derby, avremo 5 giorni per recuperare".

CRESCITA - "Siamo cresciuti in tanti aspetti in questi anni. Il Napoli ha dei giocatori che possono darti fastidio, dobbiamo imparare anche da queste serate, in cui la palla non entra e gli episodi ti sono sfavorevoli. Correa? E' un grande recupero, ha fatto 40 minuti molto buoni, non ha avuto problemi e domenica ci darà una grande mano per fare un importante derby".