CALCIOMERCATO NAPOLI POLITANO INTER ROMA / Nuovo colpo di scena su Matteo Politano. Dopo l'affare clamorosamente saltato per lo scambio con Spinazzola sull'asse Roma-Inter, l'esterno nerazzurro è rimasto sul mercato. I giallorossi vorrebbero ancora portarlo a casa, ma nelle ultime ore si è accesa improvvisamente la pista Napoli.

Come riporta 'Sky Sport', infatti, gli azzurri avrebbero accelerato per il classe '93 trovando addirittura un'intesa di massima con l'Inter per un'operazione a titolo definitivo, o comunque in prestito con obbligo di riscatto senza condizioni.

La Roma non ha intenzione di accontentare Marotta sulla formula, per questo si è inserito Giuntoli con un affare che si aggira sui 25 milioni di euro. Già domani il Napoli proverà a trovare l'accordo anche con Politano, che sperava nei giallorossi ma intanto ha aperto agli azzurri. Se da Petrachi e Fienga non ci saranno ulteriori rilanci, l'ex Sassuolo potrebbe seriamente arrivare al 'San Paolo'. L'eventuale cessione dell'esterno scuola Roma, inoltre, aprirebbe verosimilmente le porte all'arrivo all'Inter di Olivier Giroud.