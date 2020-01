Coppa Italia, Napoli-Lazio 1-0: emozioni al San Paolo, Insigne fa esultare Gattuso!

NAPOLI LAZIO COPPA ITALIA / Partita ricca di emozioni al San Paolo tra Napoli e Lazio. Il match, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, ha visto imporsi la squadra di Gennaro Gattuso grazie ad una rete, arrivata nei primi secondi di gioco, di Lorenzo Insigne. Poi tantissime emozioni: nel giro di 25 minuti le due squadre sono rimaste in 10 per l'espulsione prima di Hysaj e poi di Lucas Leiva.

Un primo quarto di gara davvero intenso anche con il rigore sbagliato da Ciro, scivolato prima di calciare.

Nella ripresa le due squadre hanno continuano ad affrontarsi a viso aperto: stavolta sono stati i legni i protagonisti e dopo gli ultimi assalti della Lazio, che hanno portato ad un gol annullato, giustamente, ad Acerbi, il Napoli ha potuto esultare. Gattuso torna così a vincere, conquistando la semifinale, e gli azzurri tornano a far pace con i tifosi.

Napoli-Lazio 1-0: 2' Insigne

