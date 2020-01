CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS AUBAMEYANG BARCELLONA SUAREZ / È una sessione di calciomercato importante anche e soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti. Protagonista sarà sicuramente il Barcellona, che deve sopperire alla lunga assenza per infortunio di Luis Suarez, anche in vista della Champions League e del confronto con il Napoli.

Come riporta il 'Mundo Deportivo', i blaugrana hanno intenzione di prendere un giocatore importante, non un altroinsomma.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Abidal sta cercando le occasioni giuste e il nome preferito è quello di Pierre Emerick Aubameyang. Il bomber gabonese dell'Arsenal - accostato diverse volte anche a Inter e Juventus - ha 30 anni e un contratto fino al 2021, ma non sarà semplice strapparlo ai 'Gunners' che chiederanno una cifra molto alta. E proprio l'aspetto economico può essere l'ostacolo principale, oltre al fatto che i londinesi sono in piena crisi e difficilmente vorranno cedere il loro giocatore più importante. L'alternativa per il Barcellona è Rodrigo del Valencia.