Everton-Newcastle, Kean si stappa: primo gol in Premier ed esultanza sfrenata

CALCIOMERCATO MILAN ROMA KEAN EVERTON ANCELOTTI / Lo ha cercato, lo ha sognato e alla fine l'ha trovato. Moise Kean segna il suo primo gol in Premier League, la prima marcatura con la maglia dell'Everton. Il giovane attaccante italiano sentiva il peso delle pressioni, dei tanti soldi spesi per averlo dalla Juventus e il compito di non fallire e non essere un nuovo Balotelli.

L'arrivo di Carlolo ha rassicurato e questa sera Kean segna la rete del vantaggio nel match tra i 'Toffees' e ilin un insolito martedì di Premier League.

Alla mezz'ora riceve palla in area, lo stop non è perfetto ma prende in controtempo i difensori avversari: il classe 2000 è bravo e freddo a bucare col destro il portiere. Poi l'esultanza scatenata che sa di liberazione, l'ex Juve che scivola sul terreno di gioco verso i suoi tifosi. Una gioia in cui c'è un po' tutto, comprese le tantissime voci di calciomercato che lo volevano vicino alla Roma e poi anche al Milan. Ancelotti crede in lui, Kean vuole dimostrare il suo valore in Inghilterra e magari provare a strappare una maglia per l'Europeo. La sua stagione può cominciare ora.