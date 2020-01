BUTRAGUENO REAL MADRID GIANNI BRERA / Al Premio 'Gianni Brera' era presente anche Emilio Butragueño.

L'ex attaccante spagnolo e bandiera del, adesso direttore delle relazioni istituzionali dei 'Blancos', si è soffermato sull'addio nell'estate 2018 di: "Cristiano è stato un giocatore fondamentale nella storia del Real Madrid, visto tutto quello che ha fatto nella sua carriera per il nostro club. Lui adesso è da un'altra parte, è un campione importante per la Juventus, gli auguro il meglio per il suo futuro anche se non gioca più nel Real".