Napoli-Lazio, bufera al San Paolo: proteste ed espulsioni!

NAPOLI LAZIO ESPULSIONI E PROTESTE / E' successo di tutto nei primi 25 minuti di gioco al San Paolo tra Napoli e Lazio. Gli azzurri di Gattuso sono passati in vantaggio per la rete di Insigne, poi il rigore sbagliato da Immobile, scivolato prima di calciare. Il penalty è arrivato dopo un fallo di Hysaj, prontamente ammonito. Proprio l'albanese è stato poi espulso al 19' per un brutto fallo che gli è valso il secondo giallo.

Proteste da parte del Napoli per un presunto rigore negato qualche secondo prima.

Al 25' è poi arrivata anche l'espulsione di Lucas Leiva, mandato fuori dal campo per eccessive proteste (sono volate parole pesanti da parte del centrocampista della Lazio dopo il primo giallo), che ha ristabilito la parità numerica. Si preannuncia dunque un match davvero caldo in Coppa Italia.

