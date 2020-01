PETKOVIC GIANNI BRERA / Vladimir Petkovic, CT della Svizzera, è intervenuto alla premiazione del Premio 'Gianni Brera' a Milano. L'ex allenatore della Lazio si è soffermato sui prossimi Europei e non solo: "L'Italia è una grande avversaria, ma anche loro devono essere pronti ad affrontare la Svizzera. La squadra sta crescendo, stiamo lavorando bene, non è un caso che la Svizzera sia semore presente tra Mondiali ed Europei.

L'importante è giocare nei club, non sempre succede, ma siamo fiduciosi. Abbiamo giocatori un po' sparsi ovunque, soprattutto in Germania, mentre in Italia ci sono. La Lazio? Sono passati tanti anni, sono rimasti pochi giocatori da quando allenava io. C'è un gruppo coeso, sono cresciuti tanto, hanno grandi calciatori". In platea è presente anche: "Gli faccio i complimenti, l'Inter sta facendo una grande stagione. Sarà una lotta tra queste tre squadre, ma magari può rientrare qualcun altro".