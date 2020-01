NAPOLI GATTUSO LOZANO ELMAS / Una doppia bocciatura pesante che arriva dopo le altre che sono già state fatte dal suo arrivo sulla panchina del Napoli: Rino Gattuso 'cancella' di fatto il mercato estivo, lasciando in panchina anche per la gara di coppa Italia contro la Lazio Hirving Lozano e Elijf Elmas. Una doppia panchina che certifica la scarsa fiducia che ha il tecnico azzurro per due degli acquisti estivi di Giuntoli: in particolare il messicano, il colpo di mercato più caro della storia della società partenopea, continua a deludere le attese e con Gattuso ha disputato soltanto scampoli di match e la gara di coppa contro il Perugia per un totale di 125 minuti.

Il suo sbarco in Italia è stato decisamente negativo, tanto che si parla di un possibile scambio con Suso

Ancora peggio il minutaggio di Elmas con Gattuso: 112' i minuti giocati, con i 90 contro il Perugia e 22 nelle due presenze in campionato. La dimostrazione che per il messicano e il centrocampista macedone, scalzato anche dagli ultimi due arrivati, Lobotka e Demme, la strada da fare per conquistare la fiducia del tecnico è molto lunga e non è escluso che i due possano anche essere inseriti tra i cedibili da qui a giugno.