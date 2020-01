NAPOLI DE LAURENTIIS MARADONA / Dichiarazioni choc di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: in un'intervista rilasciata circa un anno fa e pubblicata oggi in un documentario sul sito della Red Bull, il patron dei partenopei ha parlato della storia della società. "Il problema di Napoli, che è una città meravigliosa e unica al mondo, è stato non aver mai vinto nel passato. Hanno vinto due scudetti ma solo perché hanno avuto il grande e gravissimo handicap, perché io lo considero tale, di aver avuto il più grosso giocatore mai esistito al mondo, Maradona.

Invece di un plus è stato un minus, perché è come quando hai la donna più bella del mondo e divorzia da te, ma chi ti può accontentare o cosa puoi trovare intorno?"

Sulla sua gestione, De Laurentiis ha invece affermato: "Noi abbiamo lavorato molto bene perché dopo Maradona qui a Napoli abbiamo sfornato dei giocatori importanti da Lavezzi a Cavani e Higuain e ora ne abbiamo ancora tanti molto forti in rosa come Mertens e Insigne".