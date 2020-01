CALCIOMERCATO ERIKSEN INTER TOTTENHAM/ Giornata decisiva per le sorti di Christian Eriksen. Oggi, Martin Schoots, procuratore del giocatore danese, ha incontrato il Tottenham per cercare un'intesa al fine di portare l'ex Ajax all'Inter già in questa finestra di calciomercato invernale. Stando però a quanto affermato da Carlo Laudisa, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', si tratterebbe soltanto di una fumata grigia fra le parti.

Come affermato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, l'Inter vuole il giocatore già nei prossimi giorni per tentare l'attacco all'egemonia della Juventus in campionato ed è forte dell'accordo con il giocatore, in scadenza di contratto.