NAPOLI LAZIO FORMAZIONE / Gattuso sorprende: Napoli-Lazio, gara valida per i quarti di finale di coppa Italia, vedrà il doppio debutto dal primo minuto dei due neo-acquisti azzurri Demme e Lobotka.

L'italo-tedesco era già dato in formazione dopo i due spezzoni di partita contro, mentre lo slovacco esordirà questa sera, con il suo nome inserito a sorpresa nell'undici titolare. Novità anche in attacco conpreferito ancora una volta a: per il messicano ennesima bocciatura in una prima stagione in Italia assolutamente al di sotto delle aspettative.

Questa la formazione: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.