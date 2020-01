INTER FAGGIANO ESPOSITO PARMA / Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha incontro i dirigenti dell'Inter nella sede del club nerazzurro. dopo il vertice il dirigente dei ducali ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti, tra i quali anche l'inviato di Calciomercato.it: "Abbiamo un giocatore che dovevamo sistemare con l'Inter, non abbiamo parlato di Esposito.

Poi mi sono visto con un procuratore (Tinti, ndr) e mi hanno prestato gli uffici".

Sul giovane attaccante dell'Inter, Faggiano conferma le anticipazioni di Calciomercato.it: "Esposito so che per adesso non è in uscita. Fin quando non lo decide l'Inter, non esce. Se esce, noi ci siamo e sanno dove trovarci perché c'è un ottimo rapporto con l'Inter. Purtroppo non ci sono margini, è un giocatore che ci interessava e ne avevamo parlato un mese e mezzo fa. Purtroppo ci dispiace per l'infortunio di Inglese. Non siamo venuti a parlare di Darmian, è un giocatore tutto nostro e poi dopo si vedrà. Ma non si è parlato di questo perché l'Inter è impegnata su altre cose".