CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN DONNARUMMA / La Juventus vuole davvero mettere le mani su Gigio Donnarumma. Secondo 'Telelombardia' il club bianconero è passato già ai fatti proponendo uno scambio clamoroso al Milan: ovvero Emre Can subito per il portiere classe '99, che però si trasferirebbe a Torino solo a giugno. Lo scambio sarebbe alla pari, da 40 milioni di euro come valutazione.

Emre Can è ai margini della Juve targata Sarri, per questo motivo Paratici è da tempo alla ricerca di una nuova sistemazione per il tedesco preso un anno e mezzo fa a costo zero dal Liverpool.

Dall'altra parte il Milan ha ripreso in considerazione la vendita del suo big viste le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza nel. Difficoltà dovute all'ingaggio del portiere che tocca quota 6 milioni, ingaggio simile per Emre Can (5 milioni) - qui l'anticipazione sul suo possibile utilizzo per arrivare a Donnarumma - e che rappresenta proprio uno dei tanti ostacoli a questa clamorosa operazione, a meno che i bianconeri non decidano di pagarne una parte pur di liberarsene... Donnarumma alla Juve vorrebbe dire anche addio di, con il polacco che vanta diversi estimatori soprattutto in Premier League.

