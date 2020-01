CALCIOMERCATO MILAN REBIC EINTRACHT FRANCOFORTE/ Intervistato ai microfoni di 'Sportske Novosti', Ante Rebic, attaccante croato del Milan arrivato dall'Eintracht di Francoforte, ha parlato del momento della squadra e della sua rinascita dopo alcuni mesi decisamente difficili: "Non è di certo la condizione che ci aspettavamo, ma piano piano le cose stanno migliorando.

Non sono in un club di questa portata per caso, e sono ottimista per il futuro e per il mio ruolo in questo sistema".

Rebic ha poi aggiunto: "Voglio lasciare il segno in un club come questo, ho fatto molti sacrifici per arrivare a vestire una maglia della caratura di quella rossonera. Sto lavorando duro e credo di essere, per le mie caratteristiche, molto utile alla mia squadra. Un giorno tornerei sicuramente all'Eintracht di Francoforte, ma prima voglio fare qualcosa di grande qui".