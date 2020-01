JUVENTUS ROMA SARRI / Conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus-Roma, gara valida per i quarti di finale di coppa Italia: Calciomercato.it segue per voi le sue dichiarazioni in diretta.

PARTITA - "Basta vedere i risultati della Roma in trasferta: sarà una gara difficile. Ha fatto più punti in trasferta che in casa. Gara difficile, con una squadra che per caratteristiche può renderci la partita molto complicata".

FORMAZIONE - "Il tridente dell'Udinese può essere riproposto, l'importante è essere equilibrati e avere ordine. L'aspetto fondamentale è rimanere una squadra ordinata ed equilibrata. Qualcosa dobbiamo studiare, vediamo le condizioni della squadra domattina: oggi abbiamo fatto solo un po' di tattica, domani mattina valutiamo e decidiamo. Non ho ancora deciso niente, neanche il modulo e giocando gare così ravvicinate è normale".

CUADRADO - "Era senza febbre ma visto il freddo lo abbiamo lasciato in palestra, Alex Sandro non è danni gravissimi, ha un problema al muscolo trasverso, non importante per il calcio ma è da valutare, come Cuadrado".

GARE RAVVICINATE - "Si può pensare che un calciatore sia più importante in una gara che in un'altra, non si può ragionare per 5-6 giocatori. Fino a domani la partita più importante è quella con la Roma, poi da giovedì sarà quella del Napoli. Si può fare valutazioni di questo tipo su un giocatore ma su 5-6 no".

RONALDO - "Spero che al bene non ci sia mai fine: voglio pensare in maniera positiva e che la mia squadra abbia sempre margini di miglioramento.

Giocherà? Valutiamo domani, se sta bene penso che può fare le tre partite in una settimana che non fa da diverse settimane. Bisogna che lui si senta nelle condizioni di poterlo fare: nell'ultima partita aveva qualche problemino e l'abbiamo fatto riposare e tutto è venuto fuori nelle ore precedenti. Domani parlerò con Ronaldo e vedrò se è pronto per fare le tre partite".

ROMA - "Normale è soffrire contro la Roma, mi sembra di ricordare che abbia messo in difficoltà anche il Barcellona".

KALINIC AL POSTO DI DZEKO - "Dzeko è un giocatore difficile da sostituire, ma Kalinic a livello di movimenti è importantissimo. E' un giocatore completo anche se negli ultimi tempi ha avuto delle difficoltà: ma i giocatori forti nella partita singola meritano sempre attenzione".

RABIOT - "Rabiot è uscito con un paio di colpi seri dall'ultima partita. Valutiamo domani se è in condizione di giocare, la sensazione è che sia un giocatore con qualità fisica importanti anche a livello di recupero. Sta crescendo di condizione, riesce a recuperare bene tra una gara e l'altra: consecutive ne ha fatto diverse, ora valutiamo, sono più ottimista rispetto a ieri".

DANILO - "E' un giocatore affidabile, sbaglia difficilmente la partita. A sinistra a livello difensivo ha lo stesso rendimento di quanto gioca a destra. E' una figura importante nello spogliatoio, è un calciatore di personalità".

HIGUAIN - "L'ho visto bene, nell'allenamento oggi era particolarmente vivo: è un calciatore forte, importante, ma per motivi di equilibrio a volte gioca con gli altri due, altre volte al posto di uno dei due. Sta facendo una stagione di ottimo livello, in questa fase della carriera frequenta meno l'area di rigore ma dialoga di più con la squadra".