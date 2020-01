NAPOLI CLASSIFICA AMMUTINAMENTO / Quattro sconfitte in cinque partite, tre ko consecutivi, undicesimo posto in classifica, a meno 27 dalla Juventus capolista e meno 9 dalla zona retrocessione: uno scenario impensabile soltanto qualche mese fa ma in casa Napoli tutto è crollato. Di indizi ce n'erano già nelle prime uscite stagionali, ma il tracollo si è avuto dopo la notte dell'ammutinamento, quel post gara contro il Salisburgo che ha segnato un punto di non ritorno. Non è servito neanche l'esonero di Ancelotti e l'arrivo di Gattuso a dare una svolta alla stagione dei partenopei: fuori subito dalla corsa scudetto, ora anche da quella Champions, con l'Europa League anche lontanissima.

In città si respira aria di fallimento totale con l'incubo di fare la fine della Fiorentina di Batistuta del '93 (retrocessa a sorpresa) che agita i sonni dei tifosi azzurri. Del resto i dati non sono certo positivi: nelle nove giornate giocate dopo l'ormai famoso ammutinamento, il Napoli è la squadra (insieme al Lecce) ad aver raccolto meno punti, appena 6 (media di 0,7 punti a gara). Meglio degli azzurri tutte le altre compagini, anche quelle in piena lotta per non retrocedere come il fanalino di coda Genoa (7 punti).

Serie A, classifica: ultime 9 giornate, Napoli fanalino di coda

Questa la classifica che vede la Lazio prima con le otto vittorie consecutive e una gara da recuperare.

Lazio 24*; Juventus 22; Inter 19*; Roma 16; Torino 16; Milan 15; Atalanta e Parma 14; Bologna 12; Sampdoria, Udinese e Verona* 11; Sassuolo e Cagliari 9; Fiorentina, Spal e Brescia 8; Genoa 7; Napoli e Lecce 6.