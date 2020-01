CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE / Sette stagioni, 278 presenze e 181 gol: i numeri di Harry Kane con la maglia del Tottenham sono a dir poco straordinari. Il talento inglese, con la maglia degli Spurs, si è imposto come uno degli attaccanti centrali più forti del pianeta e sul suo nome, nei prossimi mesi, potrebbe scatenarsi un'avvincente telenovela di calciomercato. L'indiscrezione nasce ieri da 'Catalunya Radio', secondo la quale il sodalizio londinese starebbe seriamente valutando la cessione della sua star durante il prossimo mercato estivo. Diverse le ragioni dietro questa scelta: innanzitutto, la necessità di rifondare una rosa che ha vissuto una stagione complessa (attualmente il club è ottavo in Premier League), ma ha un suo peso anche l'enorme investimento per il nuovo stadio, che impone l'obbligo di qualche addio eccellente.

Calciomercato Juventus, idea Kane: ecco il prezzo

Kane a luglio compirà 27 anni e, a quanto pare, sarebbe proprio questo il momento per cederlo col maggior profitto possibile.

Ilfigura tra i club più interessati alle sue prestazioni: gli azulgrana sono già alla ricerca di una prima punta a gennaio per l'addio dima valutavano già una rifondazione dell'attacco per ringiovanirlo (l’uruguaiano ha 33 anni), della quale potrebbe far parte anche

Nella lista dei possibili acquirenti compare anche il nome della Juventus, che potrebbe puntare su Kane come erede di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sta vivendo una stagione straordinaria e potrebbe chiudere l’avventura italiana dopo due stagioni, rendendo quindi possibile un nuovo invesimento monstre per l’attacco.

Il prezzo di Kane, infatti, è stratosferico: la valutazione sarebbe di circa 160 milioni di euro, oltre un altro super-ingaggio che dovrebbe migliorare i circa 12 milioni netti che la punta percepisce a Londra. La 'Vecchia Signora', dovesse inserirsi nella corsa all’attaccante, potrebbe giocarsi la carta Paulo Dybala, seguito da tempo dagli Spurs, la cui valutazione è in continua crescita grazie all’ottimo rendimento di cui si sta rendendo protagonista con Sarri in panchina. Per ora si tratta solo di indiscrezioni e ipotesi che, se confermate, renderebbero il prossimo calciomercato infuocato, con un effetto domino difficilmente prevedibile.

