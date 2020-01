CALCIOMERCATO INTER RANGERS MORELOS / Olivier Giroud resta il primo nome per rafforzare l'attacco dell'Inter. La situazione per portare il francese a Milano può sbloccarsi soprattutto nel caso di uscita di Matteo Politano, con la Roma che sta premendo nelle ultime ore. La concorrenza però per Giroud non manca.

Il francese piace anche all'estero e, visto l'infortunio di Suarez, il suo nome è finito anche nei radar del Barcellona . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Inter, incontro con il Parma: i nomi in ballo

Calciomercato Inter, pista Morelos per l'attacco

Da oltremanica rilanciano però un nuovo nome per l'attacco nerazzurro. Secondo quanto riferisce il 'Daily Star', il club nerazzurro starebbe pensando ad Alfredo Morelos. L'attaccante colombiano sta facendo molto bene con la maglia dei Rangers di Glasgow e il tecnico nerazzurro Antonio Conte lo riterrebbe l'innesto giusto per rafforzare il reparto offensivo nerazzurro nel mercato di gennaio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Mourinho allontana le voci su Eriksen: "Domani gioca"

Inter, allarme Brozovic: il comunicato UFFICIALE