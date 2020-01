CALCIOMERCATO INTER PARMA ESPOSITO / Giornata movimentata in casa Inter con l'affare Moses in via di definizione, gli incontri per Chong e la trattativa che prosegue per Eriksen. Non solo entrate però: come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it, nella sede della società nerazzurra è arrivato poco fa il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano.

Un incontro che potrebbe avere come protagonista il giovane attaccante Sebastiano: con l'infortunio di Inglese, i ducali hanno bisogno di un rinforzo nel reparto avanzato e il 18enne potrebbe fare al caso dianche se Conte vorrebbe tenerlo con sé fino al termine della stagione , come anticipato dalla nostra redazione.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Parma, tegola Inglese: caccia ad un attaccante, i nomi

Altro nome possibile è quello di Matteo Darmian, da tempo in orbita Inter: l'ex Manchester United con Conte in Nazionale è stato schierato anche nel trio di difesa ed è lì che potrebbe trovare spazio in nerazzurro, considerato anche l'approccio non ottimo di Godin con il calcio italiano. Un affare più per giugno che per questa finestra di calciomercato. Fuori dal campo, c'è da ricordare come Faggiano sia sponsorizzato da Conte che lo vorrebbe con sé all'Inter.