CALCIOMERCATO INTER CHONG / AGGIORNAMENTO 16.28 - E' durato circa 50 minuti il summit nella sede dell'Inter tra la dirigenza nerazzurra e l'agente di Tahith Chong: il procuratore ha da poco lasciato gli uffici del club.

Non solo big, non solo gennaio: giorni di lavoro intenso per la dirigenza dell'Inter che è impegnata nelle trattative per dare a Conte i rinforzi richiesti (dall'affare Eriksen all'ormai imminente firma di Moses, senza dimenticare Giroud), ma guarda anche al futuro.

Si legge così il nuovo incontro in corso nella sede nerazzurra con l'agente di Tahith, esterno offensivo classe 1999 in scadenza di contratto con il, che in Italia piace da tempo alla Juventus e interessa anche al

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Inter, incontro con l'agente di Amrabat e Chong

Il procuratore, come dimostrano le immagini raccolte dall'inviato di Calciomercato.it, è entrato pochi minuti fa negli uffici del club: oltre che di Chong, le parti potrebbero tornare a parlare anche di Amrabat, altro calciatore che interessa all'Inter ed è trattato anche da Napoli e Fiorentina.