SERIE A GIUDICE SPORTIVO BALOTELLI / Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso noti i provvedimenti disciplinari in seguito alla 20esima giornata di campionato. L'attaccante del Brescia, Mario Balotelli, espulso contro il Cagliari, dovrà scontare due giornate di squalifica e salterà quindi, oltre il match contro il Milan di venerdì sera, anche la trasferta di Bologna del 15 febbraio. Per lui anche un'ammenda di 10mila euro. Bologna che dovrà fare a meno di Mattia Bani per una giornata, espulso contro il Verona. Un turno anche per Chabot, che ha ricevuto un cartellino rosso in Lazio-Sampdoria.

Squalificati invece per somma di ammonizioni altri otto giocatori: Ola(Torino),(Cagliari),(Inter),(Genoa),(Fiorentina),(Verona) e(Bologna).

Serie A, Giudice Sportivo: i diffidati

Sette sono invece i giocatori diffidati. Romero (Genoa) e Bennacer (Milan) dopo aver ricevuto la nona ammonizione stagionale. Con loro anche Veretout (Roma), Poli (Bologna), Torregrossa (Brescia), Vicari e Valoti (Spal). Diffida anche per il tecnico del Verona, Ivan Juric. Multe invece per Lecce e Milan, rispettivamente da 5mila e 4mila euro.

