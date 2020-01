CALCIOMERCATO BARCELLONA RODRIGO / Mentre non decolla lo scambio tra Rakitic e Bernardeschi (le parti si sono concesse un giorno di riflessione), il Barcellona ha scelto di intervenire sul mercato per sostituire l’infortunato Luis Suarez. Una decisione repentina, in contrasto con quanto fatto filtrare dalla dirigenza azulgrana nelle scorse settimane.

Sembra un paradosso parlando dei catalani, ma la concretezza sotto porta sta diventando un problema (vedasi l’1-0 col Granada) e la necessità di ‘fichar goles’ è diventata impellente.

In cima alla lista dei desideri, in questo momento, c’è Rodrigo. L’attaccante del Valencia, seguito negli anni scorsi anche dal Napoli, compirà 29 anni a marzo e gradirebbe il trasferimento: lo stesso club ‘Che’, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, avrebbe aperto alla trattativa per la cessione, ma solo a cifre importanti. Circa 50 milioni di euro, infatti, è il prezzo di partenza imposto dai valenciani per il brasiliano naturalizzato spagnolo.

La lista della spesa del Barça, in ogni caso, è lunga e prevede diverse alternative. Aubameyang piace parecchio, ma pare difficile che l’Arsenal se ne privi in una stagione così complessa e con i suoi tifosi già inferociti. Le opzioni low-cost portano a Llorente del Napoli (che, però, dovrebbe trovare un sostituto) e a Giroud del Chelsea, sul quale l’Inter resta in pole.