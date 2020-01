CALCIOMERCATO MILAN UFFICIALE BENTALEB NEWCASTLE / Dopo l'esperienza con il Tottenham, Nabil Bentaleb lascia la Germania e torna in Premier League. L'algerino è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. I 'Magpies' hanno ufficializzato l'arrivo del centrocampista proveniente dallo Schalke 04.

Bentaleb, il cui nome era stato accostato anche al Milan nelle scorse settimane , si trasferisce in prestito sino a fine stagione con diritto di riscatto. "Sono felice di essere tornato in Premier League, specialmente in un club importante come il Newcastle" ha dichiarato il giocatore.

