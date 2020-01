CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BERNARDESCHI BARCELLONA - Juventus e Barcellona sono al centro delle ultime voci di mercato. In particolare, per quanto riguarda il possibile scambio tra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, ampiamente anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi. Al momento, la trattativa vive una fase di stallo a causa delle differenze di valutazione dei cartellini dei calciatori, con il Chief Football Officer, Fabio Paratici, che chiede un conguaglio importante a favore per concludere l'affare. QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, non solo Rakitic-Bernardeschi: la situazione

Come detto, non solo Bernardeschi e Rakitic.

stanno discutendo anche di un'altra possibile operazione: lo scambio tra Matheus Pereira e Alejandro Marques . Il primo, 21enne trequartista brasiliano dei bianconeri, è attualmente in prestito aled è sotto contratto fino al 2022. Il secondo, 19enne attaccante nativo di Caracas ma in possesso anche della cittadinanza spagnola, milita nel Barcellona B ed è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso. Proprio quest'ultima situazione, potrebbe cambiare le carte in tavola: secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Catalogna, Marques vorrebbe attendere giugno per andare via acercare di strappare un ingaggio migliore. In ogni caso, si continua a trattare per arrivare alla fumata bianca, da qui al 31 gennaio prossimo, e non è escluso che possa concludersi positivamente l'operazione già nei prossimi giorni.

