CALCIOMERCATO INTER MOURINHO ERIKSEN TOTTENHAM / Se in Italia è tempo di gare di coppa, in Inghilterra le squadre scenderanno in campo per il turno infrasettimanale. Il Tottenham affronterà domani in casa il Norwich, fanalino di coda. E José Mourinho, nel corso della conferenza stampa pre-gara, ha allontanato le voci di mercato legate a Christian Eriksen. Il danese, obiettivo dell'Inter per gennaio, sarà regolarmente in campo, come dichiarato dallo stesso tecnico portoghese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Mourinho: "Eriksen in campo"

"Non ci sono novità. Eriksen domani sera giocherà e sarà regolarmente in campo".

Così Mourinho alla vigilia della sfida tra Tottenham e Norwich. Per l'Inter c'è ancora tempo per cercare di convincere il Tottenham, a cui è stata presentata un'offerta da 15 milioni di euro, confermata dal ds Ausilio . L'obiettivo è chiudere l'affare quanto prima e le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive

