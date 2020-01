INTER BROZOVIC / Distorsione alla caviglia: questo gli esiti degli accertamenti cui si è sottoposto Brozovic dopo l'infortunio rimediato domenica contro il Lecce. Nel comunicato diramato dall'Inter si legge: "Nella mattinata di oggi Marcelo Brozovic è stato sottoposto, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo un trauma subito al termine della gara contro il Lecce. Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno".

Nel comunicato non si fa riferimento all'eventuale interessamento dei legamenti, ipotesi temuta in casa nerazzurra: in quel caso, infatti, lo stop di Brozovic sarebbe durato oltre un mese, complicando i piani di Antonio Conte.

In questa prima parte di stagione, proprio il centrocampo è stato il reparto più in sofferenza dal punto di vista degli infortuni: da Barella a Sensi, passando per Gagliardini, il tecnico salentino ha dovuto fare i conti spesso con assenze forzate, tanto che in queste ultime due settimane scarse di mercato Marotta e Ausilio cercano proprio almeno un centrocampista.

L'esito degli esami di Brozovic non modifica certo i piani dell'Inter: continua la trattativa per Christian Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham. Oggi è previsto un possibile incontro tra l'intermediario Frank Trimboli e gli 'Spurs' per provare a trovare l'accordo per il trasferimento del danese a Milano. Intesa che tra Inter e Eriksen è già stata trovata per una cifra vicina ai 10 milioni di euro l'anno.

