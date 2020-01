JUVENTUS ROMA FONSECA / Paulo Fonseca è pronto a sfidare la Juventus: dopo l'1-2 in campionato, la Roma cerca la rivincita nei quarti di finale di coppa Italia in programma domani sera all'Allianz Stadium. Il tecnico dei giallorossi ha parlato a 'Roma Tv' facendo il punto su condizioni della squadra e difficoltà del match: "Abbiamo svolto un allenamento molto corto, i giocatori non hanno recuperato dalla partita con il Genoa ma abbiamo lavorato in maniera strategia per la gara di domani. Siamo motivati e fiduciosi per la sfida contro una grande squadra come la Juventus".

Dal punti di vista individuale, Fonseca potrà contare su Fazio: "Ha recuperato, mentre Perotti, Pastore e Mkhitaryan non sono pronti.

Speriamo di poter recuperare Perotti per il derby contro la Lazio.? Ha giocato una bellissima partita contro il Parma e ho molta fiducia in lui, sono sicuro che giocherà una buona partita domani".

Sui precedenti che vedono la Roma in difficoltà a Torino, Fonseca dice: "Non sono importanti le partite già giocate, l'importante è giocare domani con ambizione, voglia di vincere e fiducia per cambiare questa tendenza degli ultimi anni. Sappiamo che sarà una partita difficile, contro una grandissima squadra in un buon momento". Sulla gara recente, il tecnico dice: "Penso che abbiamo giocato una buona partita contro di loro. Abbiamo bisogno di capire ciò che abbiamo fatto. Non possiamo sbagliare come abbiamo fatto a inizio partita, dobbiamo essere più simili alla squadra che ho visto nel secondo tempo di quella partita. Possiamo pensare di vincere".