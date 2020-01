CALCIOMERCATO MILAN ATALANTA FOFANA STRASBURGO / La Ligue 1 è certamente un campionato da cui attingere giovani talenti e ottimi prospetti. Milan e Atalanta, in questo senso, stanno guardando con particolare interesse in casa dello Strasburgo. Sui taccuini degli scout rossoneri e nerazzurri è infatti riportato il nome di Youssouf Fofana, centrocampista francese di origini maliane classe 1999 in forza agli alsaziani. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riferisce l'emittente transalpina 'Rmc Sport', entrambe le compagini sembrano seriamente interessate al promettente centrocampista centrale, profilo gradito anche dal Borussia Mönchengladbach e dal Monaco. In particolare sarebbero i bergamaschi la società più interessata al giocatore, legato fino al giugno 2023. La 'Dea' avrebbe offerto allo Strasburgo una cifra vicina ai 13 milioni di euro, ma la proposta sarebbe stata respinta dalla società francese.

