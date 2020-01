Inter, visite mediche superate per Moses: in sede per la firma

CALCIOMERCATO INTER MOSES / AGGIORNAMENTO ORE 19 - Moses è arrivato nella sede dell'Inter: attesa per la firma e l'ufficialità.

ORE 15.46 - Test atletici superati per Victor Moses con il via libera alla firma: nel pomeriggio il calciatore è atteso nella sede dell'Inter per la firma sul contratto.

14.08 - E' durata pochi minuti la visita dell'entourage di Victor Moses nella sede dell'Inter: l'agente, Nabile Hakimi, ha già lasciato gli uffici del club nerazzurro.

14.05 - Con Moses ad Appiano per ulteriori test atletici (sono previsti intorno alle 15), l'entourage del calciatore è arrivato nella sede dell'Inter, come mostrato dalle immagini dell'inviato di Calciomercato.it.

ORE 13.37: Victor Moses è diretto verso Appiano Gentile dove si sottoporrà ad ulteriori test fisici.

ORE 12.54: Tanta voglia di Inter per Victor Moses che, ottenuto il via libera dal Chelsea, già nella serata di ieri ha raggiunto Milano per sottoporsi questa mattina alle visite mediche di rito che precedono firme e annunci. Dirigenza e staff tecnico nerazzurri, alla luce degli ultimi infortuni del calciatore, vuole approfondire le sue condizioni prima di completarne l'ingaggio e per questo Moses ha lasciato da poco la clinica Humanitas. Non è da escludere che raggiunga Appiano per ulteriori test atletici con lo staff di Conte, visto che la squadra si allenerà nel pomeriggio. Qualora tutti i test dovessero andare a buon fine, l'ufficialità del secondo acquisto di questa finestra invernale di mercato potrebbe dunque slittare a domani. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

